برشلونة يطمح بإغلاق الميركاتو الصيفي بهذا اللاعب
الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 02:49 ص
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أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادى برشلونة الإسبانى مازال يبحث عن التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الحالى خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادى برشلونة يبحث عن التعاقد مع نيمار من أجل أن يغلق الباب حول الإنتقالات خلال هذا الصيف، بمعنى أن يكون التعاقد مع نيمار هو الصفقة الأخيرة للبلوجرانا فى الصيف.
وأشارت الصحيفة أن برشلونة يترقب موقف باريس سان جيرمان خلال الأيام المقبلة، فإذا تعاقدوا مع الجناح الأرجنتينى ولاعب يوفنتوس الإيطالى باولو ديبالا والحارس الإيطالى دوناروما لاعب ميلان فسيكون إمر نيزار أسهل فى الإنتقال لبرشلونة.
ويذكر أن برشلونة قد تعاقدت مع كل من أنطوان جريزمان والحارس البرازيلي ولاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج، والظهير الأيسر الإسباني جونيور فيربو.
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادى برشلونة يبحث عن التعاقد مع نيمار من أجل أن يغلق الباب حول الإنتقالات خلال هذا الصيف، بمعنى أن يكون التعاقد مع نيمار هو الصفقة الأخيرة للبلوجرانا فى الصيف.
وأشارت الصحيفة أن برشلونة يترقب موقف باريس سان جيرمان خلال الأيام المقبلة، فإذا تعاقدوا مع الجناح الأرجنتينى ولاعب يوفنتوس الإيطالى باولو ديبالا والحارس الإيطالى دوناروما لاعب ميلان فسيكون إمر نيزار أسهل فى الإنتقال لبرشلونة.
ويذكر أن برشلونة قد تعاقدت مع كل من أنطوان جريزمان والحارس البرازيلي ولاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج، والظهير الأيسر الإسباني جونيور فيربو.
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