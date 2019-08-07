باريس سان جيرمان يتحرك لبيع نيمار هذا الصيف
الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 02:46 ص
أحمد عصام
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بدأ مسؤولو فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في التحرك لبيع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الفريق، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حالياً.
وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة السبورت، إن إدارة الفريق الفرنسي أدركت استحالة إستمرار اللاعب مع الفريق في الموسم المقبل.
ويبحث باريس سان جيرمان عن عرض مالي قوي لبيع نيمار، ولو على سبيل الإعارة لمدة موسما واحدا.
ويرفض الفريق الباريسي العروض التي تقدم بها فريق برشلونة، وذلك بسبب المبلغ المالي المعروض بجانب بعض اللاعبين في الصفقة.
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