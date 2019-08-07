بعد فخ "لف ودوران".. هل تنجح مغامرة أحمد حلمي في "خيال مآتة"؟





أعلن النجم أحمد حلمي، مشاركة فيلمه "خيال مآتة" في موسم عيد الأضحى القادم، عقب انتشار التكهنات حول تأجيل عرضه لحين الانتهاء من التصوير وما يليه من تحضيرات أخيرة، ولكن قرر "حلمي" أن يقع في فخ التسرع من أجل اللحاق بالموسم للمرة الثانية على التوالي، فهل ستنجح المغامرة؟





عام 2016، وتحديداً في موسم أفلام عيد الأضحى، قدم "حلمي" فيلمه الكوميدي "لف ودوران" الذي نافس على إيرادات شباك التذاكر، وبالرغم من فوزه بالمركز الأول آنذاك، اعترف "حلمي" بعدم رضاه عن مستوى الفيلم، وأكد خلال كلمته أثناء استلام جائزته من مهرجان السينما العربية، أن القادم أفضل.



