بعد فخ "لف ودوران".. هل تنجح مغامرة أحمد حلمي في "خيال مآتة"؟
أعلن النجم أحمد حلمي، مشاركة فيلمه "خيال مآتة" في موسم عيد الأضحى القادم، عقب انتشار التكهنات حول تأجيل عرضه لحين الانتهاء من التصوير وما يليه من تحضيرات أخيرة، ولكن قرر "حلمي" أن يقع في فخ التسرع من أجل اللحاق بالموسم للمرة الثانية على التوالي، فهل ستنجح المغامرة؟
عام 2016، وتحديداً في موسم أفلام عيد الأضحى، قدم "حلمي" فيلمه الكوميدي "لف ودوران" الذي نافس على إيرادات شباك التذاكر، وبالرغم من فوزه بالمركز الأول آنذاك، اعترف "حلمي" بعدم رضاه عن مستوى الفيلم، وأكد خلال كلمته أثناء استلام جائزته من مهرجان السينما العربية، أن القادم أفضل.
صراحة "حلمي" نالت إعجاب الفنانة صابرين، التي شاركته بطولة الفيلم ولم تخجل من الاعتراف بأن تصوير الفيلم الذي استغرق 11 يوماً كان أشبه برحلة إلى مدينة شرم الشيخ، قضاها الأبطال مع أسرهم، مؤكدة أن عامل الاستعجال أضر بجودة الفيلم، وذلك خلال حوارها ببرنامج "شيخ الحارة" مع الإعلامية بسمة وهبة.
وفي تصريحات سابقة لـ "الفجر الفني"، أكد الناقد الفني طارق الشناوي، أن فيلم "لف ودوران" تم تنفيذه "بسرعة" ملحوظة، وأضاف أن نجومية أحمد حلمي، كانت العامل الرئيسي في جذب الجمهور لمشاهدة فيلمه، مؤكداً أنه يعاني من مشاكل بالسيناريو، فضلاً عن توقع الأفضل من تعاون "حلمي" والمخرج خالد مرعي.
"خيال مآتة" من إخراج خالد مرعي، وتأليف عبد الرحيم كمال، ويشارك في بطولته منة شلبي، وخالد الصاوي وعدد من النجوم، وفيلم "لف ودوران" من تأليف منة فوزي، وإخراج خالد مرعي، وشارك في بطولته دنيا سمير غانم وعدد من النجوم.
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