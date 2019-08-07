موعد مباراة ريال مدريد وريد بول سالزبورج اليوم الأربعاء 7 / 8 / 2019 مباراة ودية منقولة عبر beIN SPORTS



يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني مع نظيره ريد بول سالزبورج النمساوي، في المباراة الودية التي تجمع بينهما مساء اليوم، ضمن است

عدادات الميرنجي للموسم الجديد.





وتنطلق المبارة بينهما في تمام السابعة مساء الأربعاء الموافق 7 أغسطس الجاري بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.





وسيتم بث المباراة حصريًا عبر قنوات Real Madrid TV، وbeIN SPORTS HD 1، وSport TV 3 البرتغالية، وArena Sport 2 الصربية، وArena Sport 2 HD Cro الكرواتية.





ويسعى ريال مدريد لتجهيز جميع لاعبيه قبل انطلاق مسابقة الدوري الإسباني، والوقوف على مدى جاهزية الصفقات الجديدة، وعلى رأسها الدولي البلجيكي إيدين هازارد.