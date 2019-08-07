محافظ بنى سويف يسلم مواطن وحدة بالإيواء العاجل ومساعد مالية عاجلة لظروفه المعيشية الصعبة

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سلم المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف عقد ايجار وحدة سكنية بالإيواء العاجل ومبلغ خمسة آلاف جنيه إعانة عاجلة لأحد المواطنين من عزبة سعودي بمدينة بني سويف، نظرا لظروفة المعيشية والاجتماعية الصعية، وذلك في حضور محمد صفوت مدير عام إدارة خدمة المواطنين، ومها حميدة مسؤول وحدة حقوق الإنسان بخدمة المواطنين



جاء ذلك خلال استقباله للمواطن: رمضان عبدالغفار،والذي كان قد أمر المحافظ وحدة حقوق الإنسان بالإدارة العامة لخدمة المواطنين بدراسة حالة أسرته،وإعداد تقرير واف عن الوضع الاجتماعي والمعيشي لها،متضمنا المقترحات والحلول اللازمة الواجب اتخاذها لمساعدة الأسرة في ظروفها الإنسانية الخاصة



وخلال اللقاء استمع المحافظ من المواطن عن ظروفه وأحواله المعيشية والصحية الصعبة،خاصة بعد أن أجريت له عملية جراحية أقعدته عن العمل،وإصابة بعض أفراد الاسرة بأمراض في العيون والجلد،وعدم القدرة على تحمال نفقة استكمال أبنائه لمسيرتهم في التعليم



وكلف المحافظ وكيل وزارة التضامن بسرعة صرف مساعدة عاجلة من جمعية التكافل الاجتماعي، والتواصل الدائم مع الوزارة للبت في تظلم المواطن لصرف معاش الضمان المتوقف، بالإضافة إلى التنسيق مع الصحة لنهو إجراءات علاج أبنائه وزوجته على نفقة الدولة بمستشفى ناصر ورمد بني سويف



وأعرب المواطن عن شكره وتقديره للمحافظ المستشار هاني عبد الجابر لاهتمامه بظروفه ودعمه المعنوي والمادي له ولأسرته، ومشيرا إلى الإستجابة السريعة التي لم يكن يتوقعها، حيث اشار المواطن إلى زيارة فريق من المحافظة لمنزله وتفقد حالته الإنسانية وظروفه المعيشية وتوجت بمقابلة المحافظ وتوفير حلول لمشاكله