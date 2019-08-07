مبروك عطية: في هذه الحالة يسقط الحج



وأضاف "عطية" في لقاء مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، أن حج الشخص الذي لم يسدد الأموال التي عليه لا يقبل الحج الذي يقوم به، معقبا: الحاج يعود كيوم ولدته أمه إلا فيما يتعلق بمظلمة المال.



وتابع الداعية الإسلامي، أن الشهيد أيضا لا يُغفر له المال الغير مسدد لأنه مظلمة، معقبا: "الشهيد لا يغفر له الله الجنية.. المظلمة مظلمة".





وأشار إلى أن أحد الملائكة يرد على الحاج الذي عليه مظلمة قائلا: "لا لبيك ولا سعي لك".

قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إنه إذا لم يقم الحاج بـ"طواف الركن"، و"عرفة" يسقط الحج في هذه الحالة، أو إذا عاشر زوجته.