رضا يعقوب: حادث معهد الأورام دليل على يأس الجماعات الإرهابية

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قال اللواء رضا يعقوب، الخبير الأمني، إن حادث معهد الأورام الإرهابي يثبت وحشية العناصر الإرهابية، لافتًا إلى أن هذا العمل قامت به حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، والمتفجرات المستخدمة في تفجير معهد الأورام غير موجودة في مصر، ومستوردة من الخارج.



وتابع "يعقوب"، خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أن حركة حسم كانت تستهدف القيام بعملية إرهابية أخرى وسط القاهرة، ولكن لسبب ما تم تفجير معهد الاورام، مشيرًا إلى أن الغرض من هذا العمل الإرهابي هو إصابة مقرات هامة، وشخصيات سياسية.



ولفت إلى أن العمليات الأمنية الاستباقية التي قامت بها الدولة كانت ناجحة، والعملية الإرهابية الأخيرة، تهدف لإرسال رسالة بأن الجماعات الإرهابية لم تضرر من العمليات الأمنية، معقبًا: "هذه العملية دليل على يأس الجمعات الإرهابية.

