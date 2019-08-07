ضبط 1250 كيلو لحوم فاسدة في الغردقة

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شنت مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر بالإشتراك مع مباحث التموين ومديرية التموين حملة مكبرة على محلات بيع اللحوم بمدينة الغردقة؛ وذلك طبقًا لقرار اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر بضرورة المرور المستمر على الأسواق ومحلات بيع اللحوم.



وأسفرت جهود الحملة الذي قادها الدكتور فتحي سلمي صهبي مدير الطب البيطري بالبحر الأحمر ؛ من ضبط عدد 8.5 عجل بقري في صورة انصاف كاملة باجمالى وزن 1250 كجم؛ وتتمثل المخالفة في عدم اتباع الشروط الصحية لتخزين اللحوم الطازجة.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابةالعامة لمباشرة التحقيقات.