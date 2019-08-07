صفعة جديدة لريال مدريد من برشلونة

تشير تقارير إسبانية، اليوم الأربعاء، إلى أن نادي برشلونة يقترب من خطف هدف ريال مدريد وذلك قبل لحظات من نهاية سوق الانتقالات الصيفية الحالية.



وقال بنيامين نيومان، إعلامي إسباني، أن هناك صفعة جديدة لريال مدريد وأن برشلونة سيفعلها مجدداً ويكسب التعاقد مع نيمار لاعب باريس سان جيرمان.



وأوضحت تقارير إسبانية أن بقاء نيمار في باريس بات مستحيلاً نظراً لتوتر علاقة اللاعب مع الإدارة الباريسية بعدما أعلن رغبته في المغادرة إلى برشلونة.

