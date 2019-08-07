هدف ريال مدريد يقترب من مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الدنماركي كريستيان إريكسن نجم توتنهام وهدف ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الحالي بات قريبًا من الإنضمام إلى مانشستر يونايتد.



وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية بأن كريستيان إريكسن نجم توت نهام يقترب من الإنضمام إلى مانشستر يونايتد وفقًا لرغبته الشخصية على الرغم من اهتمام ريال مدريد بضمه.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن قيمة إريكسن تبلغ 60 مليون جنيه إسترليني فقط وسبق له أن توصل مع توتنهام إلى اتفاق بشأن رحيله في الصيف الحالي.



وأوضحت الصحيفة البريطانية أن المان اليونايتد سيسرع في خطواته لضم إريكسن رسميًا إذا تأكد رحيل نجمه الفرنسي بول بوجبا في الميركاتو الحالي خصوصًا وأن اللاعب تلقى مؤخرًا عرضًا مغريًا من يوفنتوس.