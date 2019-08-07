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وفاة الكاتبة الأمريكية توني موريسون الحائزة على جائزة نوبل عن 88 عاما

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 12:34 ص
وفاة الكاتبة الأمريكية توني موريسون الحائزة على جائزة نوبل عن 88 عاما
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توفيت الكاتبة الأمريكية توني موريسون عن 88 عاما حسبما أفاد ناشر كتبها يوم الثلاثاء.

وحصلت موريسون على جائزة بوليتزر عن‭‭‭ ‬‬روايتها (بيلوفيد) ”المحبوبة“ التي أسهمت في تأهيلها لأن تصبح أول كاتبة سوداء تحصل على جائزة نوبل في الأدب.

وأعلن بول بورجاردز المتحدث باسم دار نشر الفريد إيه. نوف وفاة الكاتبة لكنه لم يورد على الفور سببا للوفاة.

وتدور أحداث رواية (بيلوفيد) أثناء الحرب الأهلية الأمريكية وتستند إلى قصة حقيقية عن امرأة قتلت طفلتها التي تبلغ من العمر عامين حتى لا تُستعبد. وقبض على المرأة قبل أن تنتحر وطارد شبح الطفلة، الذي أطلق عليه اسم بيلوفيد، الأم.

وتحولت الرواية إلى فيلم لعبت بطولته أوبرا وينفري كما شاركت في إنتاجه.

ومن بين روايات موريسون الشهيرة (ذا بلويست آي) أو ”العين الأكثر زرقة“ و“جاز“.
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