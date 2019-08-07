محافظ بني سويف يعزي اسرة شهيد حادث معهد الأورام (صور)

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أدى المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، مساء الثلاثاء، واجب العزاء فى وفاة الشهيد محمود عبد الظاهر محمد عيسى"ابن محافظة بني سويف" والذي توفي في الحادث الإرهابي الذي وقع "أمس الأول"إثر أصطدام سيارة ملغمة "أثناء سيرها في عكس الانجاه"بعدد من السيارات أمام معهد الأورام بالمنيل،مماأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين الأبرياء من بينهم الفقيد الذي كان يعمل موظف أمن بالمعهد القومي للأورام.







جاء ذلك خلال زيارته لمسقط رأس الفقيد بقرية بهبشين مركز ناصر، في حضور الدكتور هشام مجدي عضو مجلس النواب،والمحاسب محمد بكري رئيس مركز ومدينة ناصر، وأحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة،حيث قدم المحافظ واجب العزاء لأسرة الفقيد،داعيا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وفسيح جناته ويلهم أهل وذويه نعمة الصبر والسلوان.







وأعرب المحافظ عن خالص مواساته لأسر الضحايا الشهداء في الحادث، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين،ومؤكدا أن مثل تلك الأعمال الإرهابية لن تنال من عزيمة الشعب المصرى فى مواجهة الإرهاب، مشيرًا إلى أن الدولة ماضية بكل حزم في طريقها للقضاء على الإرهاب الأسود مصطفة خلف قيادتها السياسية والقوات المسلحة والشرطة في الحرب على الإرهاب لبسط الأمن والأمان واستكمال مسيرة التنمية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.





واشارت محافظة بني سويف، في بيان لها، إلى أن الشهيد من أبناء قرية بهبشين مركز ناصر ولديه 3 أطفال،ومقيم بصفط اللين بمحافظة القاهرة، واستشهد أثناء تأدية عملهم بإدارة الأمن بالمعهد القومي للأورام ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين المعهد ومؤسسة مستشفى سرطان الأطفال 57357.