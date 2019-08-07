انتحار طالب تناول قرص سوس القمح في أسيوط

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لفظ شاب في العقد الثاني من عمره ألفاظه الأخيرة، قبل وصوله المستشفى، متأثرا بإصابته بالتسمم، اثر تناوله قرص سوس القمح السام.



كان اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من المقدم محمد سيف أبو بكر، رئيس مباحث مركز شرطة أسيوط، يفيد ورود بلاغا من أهالي قرية منقباد بانتحار شاب اثر تناوله قرص سوس القمح.



وبالفحص تبين أن "فارس.ط" 15 عاما، طالب ومقيم بقرية منقباد، التابعة لمركز ومدينة أسيوط.

وبسؤال أهليته أكدوا عدم معرفتهم أسباب انتحاره، تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الإيمان العام تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وكلفت النيابة العامة المباحث الجنائية بعمل التحريات لكشف غموض وملابسات الحادث.