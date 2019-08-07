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أكد وزير الري، ورئيس بعثة الحج الرسمية محمد عبدالعاطي، أن هناك تحسنًا ملحوظًا في إجراءات التيسير على الحجاج عن الأعوام السابقة.



وأضاف "عبد العاطي"، خلال مؤتمر صحفي عقب جولة تفقدية لمقر بعثة وزارة السياحة بالأراضي المقدسة، أنه يوجد تحسن أيضًا في التنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة.



وأشار رئيس بعثة الحج، هناك متابعة على مدار الساعة لأوضاع الحجاج، بالإضافة لغرفة عمليات رئيسية وفرعية.

