رءوف توفيق رئيسا شرفيا لـ "الإسكندرية السينمائي"

وافقت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما بالإجماع على اقتراح الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس مجلس الإدارة ورئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، باختيار الناقد السينمائي رءوف توفيق رئيسا شرفيا للدورة الـ 35 التي تنعقد في الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر المقبل، خاصة أن له تجارب سابقة في هذا الشأن حيث تولى رئاسة المهرجان لأربع دورات في أعوم 1997،و 1998،و 2004،و 2005، كما شغل مقعد عضوية مجلس إدارة الجمعية لما يقرب من ٢٥عاما.









جاء هذا القرار بعد خلو منصب رئيس شرف المهرجان برحيل المؤرخ السينمائي أحمد الحضري رئيس الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ورئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي قبل عامين في يناير ٢٠١٧.





وقدم توفيق للسينما أربعة أفلام أخرج ثلاثة منها المخرج الراحل محمد خان، وهي "مشوار عمر"، "زوجة رجل مهم"، و"مستر كاراتية" والرابع فيلم "فرح" إخراج هاني لاشين، كما قدّم أيضا للمكتبة السينمائية ١١ كتابا بدأها بكتاب "السينما عندما تقول لا"، ثم "سينما الحب"، "سينما الزمن الصعب"، و"سينما المرأة"، و"سيناريو زوجة رجل مهم"، و"سينما الحقيقة"، و"سينما المشاعر الجميلة"، و"السينما مازالت تقول لا"، و"سينما اليهود"، و"رحلات صحفية"، و"أوراق عشق السينما"، كما تم تكريمه في مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما عام ٢٠١٦، ومجلة صباح الخير ٢٠١٧، والجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ٢٠١٧.