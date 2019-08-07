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عاجل.. تشييع جثامين 12 من ضحايا حادث معهد الأورام الإرهابي في مسقط رأسهم بالغربية (فيديو وصور)

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 12:17 ص
عاجل.. تشييع جثامين 12 من ضحايا حادث معهد الأورام الإرهابي في مسقط رأسهم بالغربية (فيديو وصور)
لحظة تشييع الجثامين
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أيمن يحيي
 
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شيع منذ قليل الآلاف من أهالى قرية ميت حبيب التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية جثامين ١٢ من ضحايا حادث معهد الأورام الذى شهدتة محافظة القاهرة اول امس.

وكانت الجثامين قد وصلت الى محافظة الغربية منذ قليل فى ٧ سيارات إسعاف وتم أداء صلاة الجنازة عليهم من مسجد بلال ابن رباح بالقرية.

وتحولت الجنازة إلى مظاهرة ضد الإرهاب وتعالت هتافات الأهالى التى تطالب بالقضاء على الإرهابيين والقصاص.

يذكر أن معهد الأورام شهد مساء أول أمس انفجار سيارة مفخخة كانت تمر بجوار المعهد مما أسفر عن مصرع ٢٢ وإصابة.
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