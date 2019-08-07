رئيس جامعة القاهرة: محمد صلاح تبرع بـ 3 ملايين دولار لمعهد الأورام

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كشف الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة عن حجم التبرعات التي قدمها لاعب منتخب مصر ونادى فريق ليفربول الإنجليزى محمد صلاح، لصالح معهد الأورام بعد حادث الإنفجار.



وقال"الخشت"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "اليوم"، مساء الثلاثاء إن محمد صلاح تبرع بـ 3 ملايين دولار من اجل إعادة ترميم المعهد.



واستيقظت مصر صباح الإثنين الماضي على حادث أليم هز قلوب جميع المصريين، خاصة أنه وقع أمام المعهد القومى للأورام، وراح ضحيته 20 حالة وفاة وإصابة 48 آخرين، بينهم حالات حرجة.