"أوقاف الإسكندرية": 55 أمسية دينية بمناسبة أيام العشر من ذي الحجة



وقال الشيخ حسن عبدالبصير مدير عام الدعوة في حديثه إنه ينبغي علينا أن نتخلق بأخلاق حجاج بيت الله الحرام، فنحن نعيش في خير أيام الدنيا أقسم الله عزوجل بهم في كتابه، وأكد النبي صلى الله عليه وسلم علي فضل هذه الأيام ومكانتها.



كما أكد بأن المديرية بقيادة الشيخ محمد خشبة وكيل الوزارة تشهد حراكًا على كافة الأصعدة وجميع المجالات، تشهد حالة من التنافس في فعل الخيرات بين الأئمة في جمع صكوك الأضاحي حسبة لله وخدمة للفقراء الأكثر احتياجًا.



وأعلنت مديرية الأوقاف بالإسكندرية اليوم الثلاثاء عن جمعها 7 ملايين جنيه صحوك أضحية بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك، وذلك لتوزيعهم على المناطق الأكثر احتياجًا بالمحافظة.



وقالت المديرية في بيان رسمي اليوم إنها قد حققت رقم غير مسبوق تخطى 7 مليون جنيه، وإنه ما زال السباق ممتدًا، وإن هذا يدل على ثقة أهالي الإسكندرية في وزارة الأوقاف، وهي نتاج الشفافية اللامسبوقة قي توزيع اللحوم على المناطق الأكثر احتياجًا وجهود العلماء بالمديرية في توصيلها لمستحقيها دون أدنى مجاملة.



وأوضح الشيخ حسن عبد البصير مدير إدارة الدعوة، أن أئمة المديرية يسعون إلى الوصول إلى 9 ملايين، بما يساوي 5 ألاف صك.



نظمت مديرية الأوقاف بالإسكندرية، 55 اُمسية دينية تحت عنوان "فلا رفث ولا فسوق ولاجدال في الحج" برعاية فضيلة الشيخ محمد خشبة وكيل الوزارة، الدكتور عبدالرحمن نصار وكيل المديرية وتحت إشراف الشيخ حسن عبدالبصير مدير الدعوة، بحضور قيادات الدعوة بأوقاف الإسكندرية.