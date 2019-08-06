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أول رد من حلا شيحة على زواجها من محمد رمضان

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 11:57 م
أول رد من حلا شيحة على زواجها من محمد رمضان
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نفت النجمة حلا شيحة الأخبار التى ترددت مؤخراً عن زواجها بالفنان محمد رمضان: إن ما تم نشره ليس له أى أساس من الصحة، والموضوع مش مستاهل الرد عليه".


وأضافت حلا أنها حاليا فى كندا تقضى إجازة الصيف مع أولادها، وتستمر إلى بعد العيد وتعود إلى القاهرة لاستكمال نشاطها الفنى.


حلا شاركت فى موسم رمضان الماضى فى مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وبطولة محمد رمضان وماجد المصرى ونسرين أمين، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر ومصطفى منصور ويوسف عثمان، وعدد كبير من النجوم.

 

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