عاجل.. وصول 12 جثمانا من ضحايا حادث معهد الأورام الإرهابي إلى مسقط رأسهم في الغربية (صور)

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وصل منذ قليل جثامين ١٢ من ضحايا حادث معهد الأورام إلى مسقط رأسهم بقرية ميت حبيب التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية.



وكان قد تجمع منذ قليل المئات من أهالى قرية ميت حبيب التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية أمام مسجد بلال بن رباح بالقرية، وذلك استعداد لصلاة الجنازة على جثامين ١٢ من أهالى القرية ضمن ضحايا حادث معهد الأورام بالقاهرة.



يذكر أن معهد الأورام شهد مساء أول أمس انفجار سيارة مفخخة كانت تمر بجوار المعهد مما أسفر عن مصرع ٢٢ وإصابة





