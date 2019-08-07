عميد معهد الأورام يكشف عن أهم أولوياتهم من أموال التبرعات

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قال الدكتور حاتم القاسمي، عميد معهد الأورام، إن إعادة تشغيل معهد الأورام بكامل طاقته أهم أولوية الآن من أموال التبرعات.



وأضاف "القاسمي"، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم نقل المرضى في سيارات الإسعاف إلى معهد ناصر ومستشفى قصر العيني برفقة الأطباء عقب الانفجار.



وأشار إلى أن أطباء المعهد هم المسئولين عن متابعة المرضى الذي تم نقلهم إلى معهد ناصر وقصر العيني.

