محمد صلاح يتبرع بـ3 ملايين دولار لمعهد الأورام

قام محمد صلاح نجم منتخب مصر والمحترف بصفوف نادى ليفربول الإنجليزي بالتبرع بمبلغ 3 ملايين دولار ، من أجل ترميم معهد الأورام ، الذى تعرض لعملية إرهابية مساء الأحد الماضى.









وقال أحمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة فى تصريحات تليفزيونية " صلاح تبرع لصالح المعهد ب3 ملايين دولار أى حوالي 54 مليون جنية مصرى "









وأضاف " محمد شخص وطنى يقوم بأعمال الخير دائما من اجل بلدة ، وكل موافقة مع أهل بلده مشرفه "









وشهد محيط معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة ، انفجارا مدويا مساء الأحد الماضى نتج عن سيارة تحمل متفجرات أمام المعهد ، ما اسفر عن سقوط عدد من الضحايا.



