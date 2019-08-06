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محمد صلاح يتبرع بـ3 ملايين دولار لمعهد الأورام

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 11:50 م
محمد صلاح يتبرع بـ3 ملايين دولار لمعهد الأورام
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أسماء فايز
 
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قام محمد صلاح نجم منتخب مصر والمحترف بصفوف نادى ليفربول الإنجليزي بالتبرع بمبلغ 3 ملايين دولار ، من أجل ترميم معهد الأورام ، الذى تعرض لعملية إرهابية مساء الأحد الماضى.


وقال أحمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة فى تصريحات تليفزيونية " صلاح تبرع لصالح المعهد ب3 ملايين دولار أى حوالي 54 مليون جنية مصرى "


وأضاف " محمد شخص وطنى يقوم بأعمال الخير دائما من اجل بلدة ، وكل موافقة مع أهل بلده مشرفه "


وشهد محيط معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة ، انفجارا مدويا مساء الأحد الماضى نتج عن سيارة تحمل متفجرات أمام المعهد ، ما اسفر عن سقوط عدد من الضحايا.

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