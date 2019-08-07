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عميد طب بنها يتفقد أقسام الاستقبال بالمستشفى الجامعي استعدادا لـ عيد الأضحى (صور)

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 02:22 ص
عميد طب بنها يتفقد أقسام الاستقبال بالمستشفى الجامعي استعدادا لـ عيد الأضحى (صور)
جانب من الجولة
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محمد نبيل
 
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أجرى الدكتور مصطفى القاضي، عميد طب بنها ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية، مساء اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لأقسام الاستقبال بمستشفيات بنها الجامعية، للإطمئنان على سير العمل بها وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، استعدادًا لرفع حالة الطوارئ خلال أيام العيد.

كما أمر القاضي طاقم الأطباء والتمريض ببذل قصاري جهدهم من أجل راحة المرضى، وسد كافة احتياجات المرضى المترددين على المستشفيات خصوصا في ظل  تزايد الأعداد المترددة عليها مع زيادة ثقتهم في مستشفيات بنها الجامعية وما تقدمة لهم  من خدمات صحية.

وقال إن هناك توجيهات من الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، بضرورة توفير الخدمة الطبية دون توقف خلال إجازة عيد الأضحى، حيث جرى رفع حالة الطوارئ مع مضاعفة النوبتجيات على كافة المستويات بداية من الأطباء وحتى العمال والخدمات المعاونة وأعضاء هيئة التدريس.
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