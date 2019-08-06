حماية المستهلك : سيارات الضبطية القضائية تجوب الشوارع في عيد الاضحي لضبط الأسواق

أكد اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، عل أن الجهاز لدية خطة خاصة سيعمل على تفعيلها لضبط الأسواق اثناء احتفال المصريون بعيد الأضحى.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”، المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، مساء اليوم الثلاثاء، أن الجهاز لديه خطة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، للرقابة على الأسواق، تشمل تحركات لسيارات الضبطية القضائية تجوب بها عدد من الاسواق لضبط المخالفين وفرض الرقابة عليها.

وتابع: “سيارات الضبطية القضائية هتكون موجودة في الشوارع والمناطق التجارية لمراقبة الأسواق”، مشيرًا إلى العمل على إنشاء منافذ ثابتة لتلقي شكاوى المواطنين في الميادين الرئيسية مثل التحرير وروكسي ومصطفى محمود خلال أيام العيد.