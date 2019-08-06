"ميمي ومامي" على بيرم التونسى بالإسكندرية.. ثاني أيام عيد الأضحى

يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح على مسرح بيرم للتونسي بالاسكندرية العرض المسرحي الجديد ميمى و مامى (سندباد)، من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية التابعة للبيت الفني للمسرح، و ذلك الأثنين المقبل الموافق ١٢ أغسطس ثانى أيام عيد الاضحى المبارك فى تمام السادسة مساء.









يناقش العرض عدة موضوعات وقيم إنسانية مختلفة من أهمها خوف الآباء الشديد على الأبناء ، وصفة العند المتواجدة فى الأطفال، و تحقيق المعادلة ما بين الحفاظ الشديد على الأبناء و الحب أيضا من أجل أطفال أسوياء، و ذلك بالحكايات التي يحكيها سندباد من أعماق البحار.







