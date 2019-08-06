"ميمي ومامي" على بيرم التونسى بالإسكندرية.. ثاني أيام عيد الأضحى
الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 11:36 م
شيماء عطية
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يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح على مسرح بيرم للتونسي بالاسكندرية العرض المسرحي الجديد ميمى و مامى (سندباد)، من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية التابعة للبيت الفني للمسرح، و ذلك الأثنين المقبل الموافق ١٢ أغسطس ثانى أيام عيد الاضحى المبارك فى تمام السادسة مساء.
يناقش العرض عدة موضوعات وقيم إنسانية مختلفة من أهمها خوف الآباء الشديد على الأبناء ، وصفة العند المتواجدة فى الأطفال، و تحقيق المعادلة ما بين الحفاظ الشديد على الأبناء و الحب أيضا من أجل أطفال أسوياء، و ذلك بالحكايات التي يحكيها سندباد من أعماق البحار.
عرض ميمي ومامي( سندباد) العرض من بطولة هيثم محمد، وفاء قمر، ياسمين سعيد، محمد بريقع، ديكور وملابس وليد جابر، إضاءة إبراهيم الفرن، إستعراضات محمد ميزو، نحت ماسكات أحمد بركات ، من تأليف وألحان محمد مصطفى، إخراج أحمد السيد.
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