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عميد معهد الأورام يكشف موعد تشغيل المعهد بكامل طاقته

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 01:40 ص
عميد معهد الأورام يكشف موعد تشغيل المعهد بكامل طاقته
معهد الأورام
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أمنية فوزي
 
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قال الدكتور حاتم القاسمي، عميد معهد الأورام، إنه تأكد فور رؤية المبنى عقب وصله أثناء الحادث أن الأمر يتجاوز حادثًا مروريًا وأنه انفجار، لافتًا إلى أن الانفجار تسبب في حدوث حفرة كبيرة أمام مبنى المعهد.

وتابع "القاسمي"، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الثلاثاء،: "همي الأكبر فور وصولي المبنى عقب الانفجار كان "هنشتغل إزاي علشان المعهد ماينفعش يقف".

وأضاف أنه سيتم تشغيل معهد الأورام بكامل طاقته يوم السبت عقب عيد الأضحى، معلقًا: "هنشتغل كأن مفيش حاجة حصلت"، متابعًا: "نستقبل 400 مريض يومي في العلاج الكيماوي.. وأكثر من 300 في العلاج الإشعاعي.. بالإضافة إلى باقي المرضى".
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