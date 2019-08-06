استعدادات بقرية ميت حبيب لصلاة الجنازة على 12 من ضحايا حادث معهد الأورام (صور)

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تجمع منذ قليل المئات من أهالى قرية ميت حبيب التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية أمام مسجد بلال بن رباح بالقرية، وذلك استعداد لصلاة الجنازة على جثامين ١٢ من أهالى القرية ضمن ضحايا حادث معهد الأورام بالقاهرة.



يذكر أن معهد الأورام شهد مساء أول أمس انفجار سيارة مفخخة كانت تمر بجوار المعهد مما أسفر عن مصرع ٢٢ وإصابة ٤٧ آخرين.