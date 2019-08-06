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أسعار الذهب العالمية تقفز 9 دولارًا للأوقية

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 11:23 م
أسعار الذهب العالمية تقفز 9 دولارًا للأوقية
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الفجر الاقتصادي
 
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 قفزت أسعار الذهب العالمية، اليوم الثلاثاء، مستفيدة من توترات الأوضاع التجارية بين أكبر اقتصاديين حول العالم الصين وأمريكا الذي دفع المستثمرون للأقبال على شراء الاصول ات ملاذ امن.

 

 

وسجلت أسعار العقود الآجلة للأوقية الذهب تسليم شهر ديسمبر بقيمة 9.9 دولار لتصل إلى 1486.45 دولارًا، بعدما وصلت  أمس إلى اعلى مستويتها في 6 سنوات عند 1476.50 دولارًا للأوقية.

 

وبالنسسبة لأسعار المعادن الآخرى، سجل سعر الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.37% ليصل إلى 16.45 دولارً للأوقية، وسجل البلاديوم نحو 1436.40 دولارًا للأوقية بارتفاع 1.4%..

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