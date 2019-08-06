رسميًا.. برشلونة يحدد صفقته الأخيرة





كشف جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة أن النادي الكتالوني قد حدد صفقته الأخيرة في سوق الإنتقالات الصيفية الجارية.





وقال "بارتوميو" في تصريحات نقلتها صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الاسبانية أن برشلونة قرر أن يكون التعاقد مع البرازيلي "نيمار دا سيلفا" لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، صفقته الأخيرة خلال سوق الإنتقالات الصيفية الجارية.





وأضاف بارتوميو : " سوق الإنتقالات الصيفية لا يزال مفتوح والتوقيع الوحيد المحتمل لبرشلونة هو نيمار ومن ثم اغلاق سوق الفريق هذا الصيف".





وأوضح أن نادي برشلونة يعمل في سرية تامة لحسم صفقة "نيمار" خلال الأيام المقبلة، دون الكشف عن أي تفاصيل خاصة بالمفاوضات مع النادي الباريسي لضم اللاعب.





وأكد أن خيار إستعارة "نيمار" من باريس سان جيرمان مع بند شراء إلزامي في نهاية مدة الإعارة غير مطروح علي الطاولة.





من جانبه أكد الإعلامي بنيامين نيومان أن برشلونة سوف يوجه صفعة جديدة لغريمه التقليدي ريال مدريد، وسوف يتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.