إعدام ربع طن أغذية متنوعة في حملة بالغردقة (صور)

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وجه الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق ومنافذ تداول الأغذية، والتعامل الفوري مع المخالفات.



وفي إطار ذلك قامت حملة بقيادة الدكتورة نرمين ناجي مدير عام الطب الوقائي بالمديرية، وإ دارة مراقبة الأغذية بسفاجا، بشن حملة مكثفة للمرور على المنشآت الغذائية بمدينة سفاجا، وتم المرور على عدد 15 منشأت غذائية ومطعم.



وأسفرت الحملة على ضبط وإعدام 120 كيلو أغذية متنوعة، و300 لتر عصائر؛ لتغيرهم في الخواص الطبيعية، كما تم تحرير 8 محاضر لنقص الاشتراطات الصحية، وعدم وجود شهادة صحية، وسحب 7 عينات من الأغذية المتنوعة؛ لإرسالها إلى المعامل المركزية لتحليلها والتأكد من سلامتها.



وأكد وكيل وزارة الصحة، أن حملات المراقبة مستمرة طوال أيام عيد الأضحى، وذلك حسب الخطة الموضوعة؛ لمحاربة الفاسدين واستغلال فترات الإجازات الحكومية، وذلك للحفاظ على الصحة العامة لمواطني محافظة البحر الأحمر والمترددين عليها.