هربًا من الحر.. غرق طفلين أثناء استحمامها في مصرف مياه بأسيوط



واتهمت أسرة أحد الطفلين عائلة أخرى على خلافات قديمة معها بالضلوع في غرق طفلهم.



فيما أكد كشف طبيب الصحة عدم وجود شبهة جنائية، وأنهما توفيا بسبب اسفكسيا الغرق، وصرحت نيابة مركز ديروط بدفن جثتي الطفلين.

عثر أهالي قرية صنبو، التابعة لمركز ديروط بأسيوط، على جثتين لطفلين غرقا في مصرف قرية بني هلال المجاورة لهم، وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال جثتي الطفلين، وتم نقلهما إلى مستشفى ديروط المركزي.انتقلت قوات الشرطة بقيادة العقيد خالد شحاتة، مفتش مباحث الشمال، وبفحص الجثتين تبين أنهما من أهالي قرية صنبو، دائرة مركز ديروط، أحدهما يدعى عمر محمد، 8 سنوات ومحمد حسن، 8 سنوات، أبناء، تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى ديروط المركزي تحت تصرف النيابة العامة.