فخري الفقي عن إيرادات قناة السويس: شعب مصر دائما وراء كل إنجاز

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علق الدكتور فخر الفقي، أستاذ الاقتصاد والمستشار السابق بصندوق النقد الدولي، على تحطيم قناة السويس أرقام قياسية من حيث الإيرادات قائلًا: "شعب مصر دائمًا وراء كل إنجاز".



وأضاف "الفقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الثلاثاء أن هذا الإنجاز يأتي بعد مرور 5 أعوام على افتتاح قناة السويس الجديدة، كما مر على حفر القناة الأصلية نحو 150 عاما، والبطل في الحالتين الشعب المصري.



وأشار أستاذ الاقتصاد والمستشار السابق بصندوق النقد الدولي، إلى أن إيرادات قناة السويس خلال 4 سنوات تقدر بـ 314 مليار جنيه حيث تمثل28 مليار دولار، موضحا أن متوسط إيرادات في العام حوالي 7 مليارات دولار، معلقًا: "عمرها ما حصلت قبل كده".



