ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تامر أمين: إصلاح معهد الأورام رسالة بأن مصر ستواجه الإرهاب بالبناء

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 11:44 م
تامر أمين: إصلاح معهد الأورام رسالة بأن مصر ستواجه الإرهاب بالبناء
تامر أمين
Advertisements
طباعة
كساب أحمد
 
Advertisements
قال الإعلامي تامر أمين، إن قناة السويس الجديدة، خلاف أنها مجرد ملاحي جديد أدت لزيادة تاريخية في عائدات القناة، إلا أنها دليل على وعي المصريين.

وتابع "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء،: "كم المليارات اللي أتجمعت في 7 أيام لحفر هذا الشريان، رسالة بأن الشعب سيلبي نداء الوطن، مهما كانت الظروف".

وأشار إلى أن نفس اليوم الذي افتتحت فيه قناة السويس الجديدة، يقوم فيه المصريين بإصلاح معهد الأورام، بعد تعرضه لحادث إرهابي غادر، وهذا رسالة بأن مصر ستواجه الإرهاب بالبناء.
Advertisements
المزيد عن: قناه السويس الجديدة حادث الإرهاب تامر أمين
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
الدحيل - قطر
1
x
18:00
1
السد - قطر
الأهلي - السعودية
2
x
20:00
4
الهلال - السعودية