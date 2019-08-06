تامر أمين: إصلاح معهد الأورام رسالة بأن مصر ستواجه الإرهاب بالبناء
الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 11:44 م
كساب أحمد
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قال الإعلامي تامر أمين، إن قناة السويس الجديدة، خلاف أنها مجرد ملاحي جديد أدت لزيادة تاريخية في عائدات القناة، إلا أنها دليل على وعي المصريين.
وتابع "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء،: "كم المليارات اللي أتجمعت في 7 أيام لحفر هذا الشريان، رسالة بأن الشعب سيلبي نداء الوطن، مهما كانت الظروف".
وأشار إلى أن نفس اليوم الذي افتتحت فيه قناة السويس الجديدة، يقوم فيه المصريين بإصلاح معهد الأورام، بعد تعرضه لحادث إرهابي غادر، وهذا رسالة بأن مصر ستواجه الإرهاب بالبناء.
وتابع "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء،: "كم المليارات اللي أتجمعت في 7 أيام لحفر هذا الشريان، رسالة بأن الشعب سيلبي نداء الوطن، مهما كانت الظروف".
وأشار إلى أن نفس اليوم الذي افتتحت فيه قناة السويس الجديدة، يقوم فيه المصريين بإصلاح معهد الأورام، بعد تعرضه لحادث إرهابي غادر، وهذا رسالة بأن مصر ستواجه الإرهاب بالبناء.
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