القليوبية اليوم.. الإبقاء علي السكرتير العام في حركة المحليات.. ومصرع سائق "توك توك" على يد عاطل لمطالبته برد دين عليه
الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 11:13 م
محمد نبيل
Advertisements
Advertisements
شهدت محافظة القليوبية اليوم الثلاثاء، مجموعة من الأحداث والقرارات والأخبار الميدانية الهامة، أبرزها مايلي:
وزير التنمية المحلية يعدل حركة المحليات بالقليوبية.. ويبقي علي السكرتير العام
حيث ألغى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، القرار رقم 333 لسنة 2019 والمتضمن نقل الدكتور عواد احمد سكرتيرا عام القليوبية للعمل سكرتير عام لمحافظة الدقهلية، علي أن يستمر في مهام منصبه بالمحافظة.
مصرع سائق "توك توك" على يد عاطل لمطالبته برد دين عليه بشبرا الخيمة
ولقى سائق توك توك مصرعه على يد عاطل في مشاجرة بينهم لمطالبته برد دين عليه فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدى خلالها المجني عليه على المتهم بالضرب بـ'كاتر'، وتم نقله للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.
رئيس الطفولة والأمومة بالقليوبية تقدم الهدايا والحلوى للطفلة التي تعرضت للاهمال الأسري
وأعلن الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، متابعته حالة الطفلة ريهام حلمي عزت والتي تبلغ من العمر ٤ سنوات والتي تعرضت للتعذيب على يد زوجة أبيها.
حيث ألغى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، القرار رقم 333 لسنة 2019 والمتضمن نقل الدكتور عواد احمد سكرتيرا عام القليوبية للعمل سكرتير عام لمحافظة الدقهلية، علي أن يستمر في مهام منصبه بالمحافظة.
مصرع سائق "توك توك" على يد عاطل لمطالبته برد دين عليه بشبرا الخيمة
ولقى سائق توك توك مصرعه على يد عاطل في مشاجرة بينهم لمطالبته برد دين عليه فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدى خلالها المجني عليه على المتهم بالضرب بـ'كاتر'، وتم نقله للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.
رئيس الطفولة والأمومة بالقليوبية تقدم الهدايا والحلوى للطفلة التي تعرضت للاهمال الأسري
وأعلن الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، متابعته حالة الطفلة ريهام حلمي عزت والتي تبلغ من العمر ٤ سنوات والتي تعرضت للتعذيب على يد زوجة أبيها.
Advertisements