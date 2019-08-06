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ارتفاع طفيف في أسعار النفط .. و"برنت" مازال يتداول قرب أدنى مستوى له في سبعة

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 11:05 م
ارتفاع طفيف في أسعار النفط .. وبرنت مازال يتداول قرب أدنى مستوى له في سبعة
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الفجر الاقتصادي
 
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 ارتفعت أسعار النفط قليلا، اليوم الثلاثاء، بعد انخفاضات كبيرة سجلتها في الجلسات الماضية، لكن خام برنت يظل قرب أدنى مستوى له في سبعة أشهر حول 60 دولارا للبرميل بسبب تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.


وانخفضت أسعار خام " برنت "بأكثر من 9 %على مدى الأسبوع الفائت، مع تعهد الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية جديدة على واردات صينية واتخاذ بكين مزيدا من الإجراءات ضد الشحنات الزراعية الأمريكية.

 

وردت الولايات المتحدة أيضا على انخفاض اليوان الصيني يوم الاثنين عبر وصف بكين بالمتلاعبة بالعملة في وقت لاحق من اليوم.

 

و ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 18 سنتا إلى 59.99 دولار للبرميل بعد أن انخفضت في وقت سابق إلى 59.07 دولار وهو أدنى مستوياتها منذ 14 يناير، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا إلى 54.94 دولار للبرميل.

 

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المزيد عن: خام برنت التوترات التجارية اسعار النفط العالمية اسعار النفط
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