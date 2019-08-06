ارتفاع طفيف في أسعار النفط .. و"برنت" مازال يتداول قرب أدنى مستوى له في سبعة
وانخفضت أسعار خام " برنت "بأكثر من 9 %على مدى الأسبوع
الفائت، مع تعهد الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية جديدة على واردات صينية واتخاذ
بكين مزيدا من الإجراءات ضد الشحنات الزراعية الأمريكية.
وردت الولايات المتحدة أيضا على انخفاض اليوان الصيني يوم الاثنين عبر
وصف بكين بالمتلاعبة بالعملة في وقت لاحق من اليوم.
و ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 18 سنتا إلى 59.99
دولار للبرميل بعد أن انخفضت في وقت سابق إلى 59.07 دولار وهو أدنى مستوياتها منذ
14 يناير، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا إلى
54.94 دولار للبرميل.
- ارتفاع أسعار النفط بفعل انخفاض المخزونات الأمريكية
- انخفاض أسعار النفط اليوم الاثنين 23-4-2018
- مخاوف الإمدادات ترفع أسعار النفط مع تجدد عقوبات أمريكا على إيران
- أسعار النفط تواصل تراجعها
- أسعار النفط ترتفع خلال تعاملات اليوم الجمعة 10-5-2019
- صعود النفط وسط خفض الإمدادات ومخاوف بشأن الحرب التجارية
- ارتفاع أسعار النفط اليوم الاثنين بفعل استمرار خفض الإمدادات
- تراجع بأسعار النفط .. و"برنت" يسجل 60.9 دولار للبرميل
- النفط يتعافي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بعد التراجع الكبير