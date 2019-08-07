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محمد الغباري: الشعب فوض الرئيس السيسي بمواجهة الإرهاب وهذا لم يحدث من قبل

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 02:37 ص
محمد الغباري: الشعب فوض الرئيس السيسي بمواجهة الإرهاب وهذا لم يحدث من قبل
اللواء محمد الغباري - الخبير الأمني
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كساب أحمد
 
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قال اللواء محمد الغباري، الخبير الأمني، إن العناصر الإرهابية في 2011 كانت تسير في العريش ورفح بالرشاشات دون أن يتعرض لها أحد، معقبًا: "مكنش في حد يقدر يكلمها".

وتابع الغباري، خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، أن الشعب فوض الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواجهة الإرهاب، بعد قيام بثورة 30 يونيو، وهذا لم يحدث من قبل

ولفت إلى أن الرئيس السيسي كان على علم بأن الإرهاب الذي تقوم مصر بمواجهته له أبعاد دولية، ولذلك طلب التفويض لموجهة الإرهاب بكل أبعاده.
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