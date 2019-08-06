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نشرة الفجر الرياضي.. قنبلة ريال مدريد في الميركاتو وبرشلونة يقترب من صفقته الكبري والزمالك يخطط لخطف نجم الأهلي

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 10:50 م
نشرة الفجر الرياضي.. قنبلة ريال مدريد في الميركاتو وبرشلونة يقترب من صفقته الكبري والزمالك يخطط لخطف نجم الأهلي
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الفجر الرياضي
 
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يُقدم لكم موقع "الفجر الرياضي"، نشرة أخبار رياضية تفصيلية لجميع أحداث اليوم 6-8-2019، حيث نرصد لكم جميع الأخبار الرياضية العربية والعالمية، وأخر مستجدات الصفقات في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بالإضافة إلى نتائج المباريات والأخبار التي تهم جميع مُتابعي كرة القدم. 


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