عميد معهد الأورام: الموجة الانفجارية كانت قوية للغاية وأصابت المرضى بالذعر



وتابع "القاسمي"، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الثلاثاء: "أول مرة نتعرض لحاجة زي دي".



وأضاف أن أحد العمال تواصل معه هاتفيًا أثناء الحادث، وقال له: "الحقنا يا دكتور حاتم"، لافتًا إلى أنه استمع لأصوات الحادث عبر الهاتف، مشيرًا إلى أن الموجة الانفجارية كانت قوية للغاية، وأصابت المرضى بالذعر.





نعى الدكتور حاتم القاسمي، عميد معهد الأورام، شهداء الحادث الإرهابي الذي وقع أمام المعهد مساء الأحد الماضي.