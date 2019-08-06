محمد رمضان يتحدى هانى شاكر ويستعد لحفل موسيقى جديد

يستعد محمد رمضان لإحياء حفل غنائى جديد خلال الأيام المقبلة، وهو الأمر الذى يعتبر تحديا بعد تصريحات هانى شاكر نقيب الموسيقيين الأخيرة، والتى أشار فيها إلا أن النقابة لم تنمح تصريحا بالغناء للنجم الشاب حتى يخلع ملابسه على المسرح.









وأضاف هاني شاكر أن رأيه عن حفلات محمد رمضان قائلا "لو ناوي يكمل في الغنى يبقي يجي يمتحن في النقابة، ونشوف الصوت الجميل".





كان قد حقق أول دويتو يجمع بين الفنانين محمد رمضان والمغربي سعد لمجرد، نجاحا كاسحا، بكليب "انساي" الذي حقق 68 مليونا و893 ألف مشاهدة، مقتربًا من المليون الـ 69، بعد طرحه عبر يوتيوب، يوم الأربعاء 17 يوليو.





واحتل كليب أغنية انساي الذي جمع بين محمد رمضان والمطرب المغربي سعد لمجرد، المركز الأول ضمن قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب.





يذكر أن أحدث أعمال سعد لمجرد أغنية "نجيبك" وهى من كلمات محمد نوبال، وألحان محمود برحيل، ومن توزيع دى جى فان.