أخبار ريال مدريد: الريال يحدد موعد ضم نيمار وأزمة في الملكي بسبب ميسي والكشف عن قنبلة بيريز في الميركاتو

شهد ريال مدريد اليوم الثلاثاء الموافق 6 أغسطس 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها عرض الملكي 3 نجوم على مانشستر يونايتد لضم بوجبا. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- هدف ريال مدريد يقترب من مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الدنماركي كريستيان إريكسن نجم توتنهام وهدف ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الحالي بات قريبًا من الإنضمام إلى مانشستر يونايتد.

وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية بأن كريستيان إريكسن نجم توتنهام يقترب من الإنضمام إلى مانشستر يونايتد وفقًا لرغبته الشخصية على الرغم من اهتمام ريال مدريد بضمه.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن قيمة إريكسن تبلغ 60 مليون جنيه إسترليني فقط وسبق له أن توصل مع توتنهام إلى اتفاق بشأن رحيله في الصيف الحالي.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن المان اليونايتد سيسرع في خطواته لضم إريكسن رسميًا إذا تأكد رحيل نجمه الفرنسي بول بوجبا في الميركاتو الحالي خصوصًا وأن اللاعب تلقى مؤخرًا عرضًا مغريًا من يوفنتوس.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن توتنهام حدد برونو فرنانديز نجم سبورتينج لشبونة كبديل لإريكسن في خط الوسط ولتعويض رحيله.





- مورينيو يهدد أحلام بوجبا مع ريال مدريد

يهدد المدرب البرتغالي جوزية مورينيو المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي أحلام الفرنسي بول بوجبا لاعب فريق مانشستر يونايتد خلال الفترة المقبلة.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة ذا صن، إن مورينيو قد يعود إلى تدريب ريال مدريد في حال فشل زيدان مع الفريق خلال ولايته الثانية.

وكان زيدان من شروط عودته لتدريب الفريق التعاقد مع بعض الصفقات وعلى رأسها بول بوجبا.

ويملك بوجبا علاقة سيئة مع جوزيه مورينيو، وذلك خلال الفترة التي قضاها المدرب البرتغالي في تدريب مانشستر يونايتد.





- عرض خيالي من ريال مدريد للتعاقد مع بوجبا

يرغب فريق ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع بول بوجبا لاعب خط وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة الماركا، إن ريال مدريد سوف يتقدم بعرض 3 لاعبين على مانشستر يونايتد، من أجل ضم بوجبا في الساعات المقبلة.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أسماء ثنائي من اللاعبين وهم جاريث بيل وخاميس رودريجيز، ورفضت الإفصاح عن أسماء اللاعب الثالث.

يذكر أن فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حاليا سوف تنتهي في انجلترا يوم 8 اغسطس القادم.









- نجم آياكس يقترب من الملكي حتى 2025

ذكرت تقارير صحفية اسبانية أن نادي ريال مدريد حسم صفقة لاعب خط وسط فريق أياكس أمستردام، دوني فان دي بيك، بشكل رسمي، خلال سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة " abc" الاسبانية أن ريال مدريد حسم التعاقد مع فان دي بيك مقابل 55 مليون يورو + 10 مليون يورو متغيّرات، على أن يوقع اللاعب على عقد حتى 2025.

وأشارت الصحيفة أن كل شيء حُسم ولم يتبقى سوى الإعلان الرسمي، ولكن أياكس يريد أن يسافر اللاعب إلى اليونان ليُشارك في التصفيات المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا.

وخاض فان دي بيك مع اياكس 140 مباراة بكل المسابقات وسجل 32 هدفاً وصنع 24





- ليس نيمار.. رئيس ريال مدريد يُفجر كبري مفاجأت الميركاتو

يُجهز فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، لتفجير مفاجأة من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وينوي بيريز حسم التعاقد بشكل رسمى مع الفرنسي كيليان مابي نجم باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية انه تمت مشاهدة فلورنتينو بيريز مع والد مبابي قبل قليل مما يرجح انتقال اللاعب الفرنسي لصفوف النادي الملكي هذا الصيف.

ومن المنتظر أن تتضح الرؤية بخصوص تعاقد ريال مدريد مع مابي من عدمه خلال الساعات القادمة.





- الميركاتو يشتعل.. برشلونة يخطف صفقته الكبري وريال مدريد ينال حلم زيدان

كشفت تقارير صحفية أسبانية عن أبرز الصفقات المُحتمل حسمها في أوروبا خلال الأيام المقبلة في سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية إلى أن هناك 4 صفقات نارية من المتوقع أن تتم في الأيام المقبلة وهي انتقال الدنماركي إيركسن لاعب وسط توتنهام إلى مانشستر يونايتد، وهو ما سيجعل بوجبا ينتقل لصفوف ريال مدريد الأسباني.

كما أشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن ديبالا قد يرحل عن يوفنتوس إلي باريس سان جيرمان،مما يجعل نيمار يذهب إلى برشلونة.

ويسعي نادي برشلونة بقوة لحسم صفقة البرازيلي نيمار، في حين يستهدف ريال مدريد ضم الفرنسي بوجبا بناءًا على رغبة مدربه زين الدين زيدان، بينما يتطلع باريس سان جيرمان لضم "ديبالا".





- ريال مدريد يطعن برشلونة

شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات جديدة في قضية نيمار جونيور مع باريس سان جيرمان ورغبته في الرحيل عن صفوف النادي الباريسي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن نادي باريس سان جيرمان يتوقع قبول ريال مدريد لعرض الإعارة مع خيار الشراء بأقل من 200 مليون يورو.

وكان باريس سان جيرمان قد عرض إعارة نيمار ولكن مسؤولي ريال مدريد ينتظرون ما سيقرره زين الدين زيدان فاللاعب والنادي الأبيض لديهما بالفعل اتفاق منذ أشهر.

وكان نيمار قد أبدى رغبته في الرحيل عن النادي الباريسي الذي انضم إليه في 2017 قادماً من برشلونة بعد دفع الشرط الجزائي في عقده والبالغ 222 مليون.





- ريال مدريد يحدد موعد التعاقد مع نيمار

كشفت تقارير إذاعية إسبانية، أن نادى باريس سان جيرمان الفرنسى، قرر عرض النجم الدولي البرازيلى نيمار جونيور دا سيلفا، على ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال "ايدو بيدال" من إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية، فإن ريال مدريد لا ينوي التوقيع مع نيمار خلال هذا الميركاتو الصيفي، حيث أن الإتجاه الأول نحو التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا، من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

الجدير بالذكر انه كان هناك الكثير من المعلومات التي تشير إلى احتمال عودة اللاعب البرازيلي إلى الليجا الإسبانية، وتحديداً لريال مدريد، لكن من داخل ريال مدريد فهم ينكرون أنهم يريدون القيام بهذه العملية.





- أوندا سيرو: ريال مدريد يفتح المجال أمام برشلونة لضم صفقته بسهولة

كشفت تقارير إعلامية عن مفاجأة مدوية بشأن ما تردد حول رغبة نادي ريال مدريد الاسباني في التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.





وذكرت إذاعة "أوندا سيرو" الاسبانية أن ‏نادي ريال مدريد الاسباني أنكر تمامًا أن نادي باريس سان جيرمان عرض عليهم الحصول على خدمات "نيمار" لمدة موسم علي سبيل الإعارة مع خيار الشراء النهائي الصيف المقبل.





وأوضحت الإذاعة الإسبانية أن نادي ريال مدريد نفي أيضًا نيته التعاقد مع اللاعب البرازيلي هذا الصيف.





وكانت تقارير صحفية أكدت أن باريس سان جيرمان عرض على ريال مدريد ضم نيمار لمدة موسم علي سبيل الإعارة مع خيار الشراء النهائي خلال الصيف المقبل، وهو ما نفاه النادي المدريدي جملة وتفصيلًا.





ويرتبط "نيمار" بالإنتقال لصفوف برشلونة الاسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





ريال مدريد يكشف عن وجهة جاريث بيل بعد رحيله

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد ولاعبه جاريث بيل، وضعوا تركيزهم على الدوري الانجليزي كوجهه للويلزي، حيث تبدو إنجلترا كأنها باب الخروج الأخير المحتمل للويلزي الذي سعى للحصول على وجهه جديده عاجله.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن رحيل بيل يأتي بعد موقف المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الصعب معه منذ نهاية الموسم الماضي حتى وقتنا هذا، وليس ذلك فحسب فبيل يريد أن يغادر في أسرع وقت ممكن.

الجدير بالذكر أن مشكلة زيزو ليست فقط أن الويلزي مستمر بالفعل لفترة أطول مما أراد الفرنسي ولكن المشكله هي ان وقت خروج اللاعب بشكل نهائي ليس واضحًا على الإطلاق حيث ان اغلاق نافذة الانتقالات في الدوري الصيني بعدما كان لبيل قدم ونصف في نادي جيانغسو أعنى القيام بكل شيء لإيجاد وجهته في انجلترا.

لكن نافذة الانتقالات في انجلترا تغلق يوم 8 أغسطس واذا تم اغلاق السوق الإنجليزي بدون أخبار عن بيل فسيكون من المستحيل تقريبًا على الويلزي مغادرة ريال مدريد مما يثير جزعًا شديدًا لزيدان الذي لا يتوقف عن الحديث عن مستقبل بيل وعلاقته معه.

وهذا هو السبب في أن ريال مدريد سيلعب بحيلة بيل ولاعبين آخرين لا يعتمد عليهم زيزو لليونايتد ويمكن أن تساعد في صفقة بوغبا التي تعقدها مطالب النادي الإنجليزي تعقيدًا هائلًا حيث انه بوجود بيل في الصفقه سيسعى ريال مدريد إلى خفض سعر بوجبا الذي يعتبر حاليًا مبالغًا فيه.

ستكون ذلك حيلة مثالية لأن النادي سيمنح زيدان هدفه الكبير في تعزيز الفريق، بوجبا وسيخصله من مشكلته الكبيرة، بيل.





تصحيح المسار في ريال مدريد.. زيدان والفرصة الأخيرة