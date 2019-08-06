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عاجل.. نجم الأهلي يقرر الرحيل بعد صفعة لاسارتي

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 10:36 م
عاجل.. نجم الأهلي يقرر الرحيل بعد صفعة لاسارتي
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استقر ناصر ماهر لاعب وسط الفريق الأول بالنادي الأهلي على الرحيل عن القلعة الحمراء خلال الانتقالات الصيفية الحالية.


وجاء قرار ناصر ماهر بعد شعوره بالاستبعاد من حسابات المدير الفني للفريق مارتن لاسارتي بالفترة الحالية وهو ما دفع اللاعب للبحث عن عروض آخري.


وباتت فرصة مشاركة ناصر ماهر مع الأهلي صعبة للغاية خاصة بعد تعاقد النادي مع محمد مجدي أفشة من بيراميدز وفي ظل تواجد وليد سليمان وصالح جمعة في نفس المركز.


وكان مارتن لاسارتي قد استبعد ناصر ماهر من القائمة الإفريقية وهو دليل واضح على عدم الاحتياج لخدماته مع الفريق بالموسم المقبل.

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