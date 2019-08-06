"الدولار" يرتفع أمام "الجنيه" بقيمة 3 قروش في أول صعود منذ بداية العام

حققت أسعار صرف الدولار في نهاية تعاملات، اليوم الثلاثاء 6-8-2019، أول ارتفاعًا لها أمام الجنيه بعد سلسلة من الأنخفاضات المستمرة بداية العام 2019.

وسجل الجنيه تراجعًا أمام الدولار بنهاية تعاملات اليوم بالبنوك وفقا لموقع الدولار لايف، بمتوسط يتروح بين قرشًا إلى 3 قروش لسعر البيع والشراء في 6 بنوك، بينما حقق استقرار في8 بنوك، وأنخفض في بنكين فقط.

وارتفع "الدولار" في تعاملات البنك المركزي بقيمة قرشاً في سعر الشراء ليسجل 16.49 جنيه، وبقيمة 2 قرشًا في سعر البيع ليصل إلى 16.62 جنيه.

وصعد "الدولار" بقيمة قرشًا واحداً أمام "الجنيه" في بنك "عودة" ليسجل 16.52 جنيه للبيع و16.62 جنيه للشراء، و"البنك التجاري الدولى" ليسجل 16.49 جنيه للشراء ونحو 16.59 جنيه للبيع، و "بنك الاسكندرية" ليصل إلى 16.50 جنيه للشراء و16.60 جنيه، و"بنك الأهلي الكويتي" ليسجل 16.52 جنيه للشراء ونحو 16.62 جنيه للبيع.

و سجل الدولار أعلى زيادة له في تعاملات البنوك بقيمة 3 قرشًا في بنك المصرف المتحد؛ ليرتفع سعر صرفة إلى 16.51 جنيه للشراء ونحو 16.61 جنيه للبيع.

وشهدت تعاملات "الدولار" امام الجنيه استقراًر في بنك الأهلى وبنك مصر عند 16.51 جنيه للشراء و16.61 جنيه للبيع، و بنك الأهلى اليوناني وبنك مصر ايران وبنك البركة وكريدي أجريكول والبنك العربي الافريقي عند 16.5 جنيه للشراء و16.6 جنيه للبيع، واستقر في بنك التعمير والاسكان عند 16.49 جنيه للشراء و16.59 جنيه للبيع، و بنك الشركة المصرفية العربية عند 16.52 جنيه و16.62 جنيه.

وانخفض "الدولار" بقيمة قرشًا أمام الجنيه في تعاملات بنكي فقط هما مصرف ابو ظبي الاسلامي ليصل إلى 15.53 جنيه للشراء و16.62 جنيه للبيع، و بنك قناة السويس ليسجل 16.48 جنيه للشراء و16.58 جنيه للبيع.

وكان الدولار تراجع منذ بداية تداولات العام حتي بداية شهر اغسطس بقيمة 1.3 جنيه، هو أكبر انخفاض في قيمة الدولار أمام الجنيه منذ قرار تحرير سعر الصرف الذي أعقبة هبوط في قيمة العملة بأكثر من 30%.