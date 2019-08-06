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مسؤول الأمن بمعهد الأورام يروي تفاصيل استشهاد عاملين بالحادث

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 10:29 م
مسؤول الأمن بمعهد الأورام يروي تفاصيل استشهاد عاملين بالحادث
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أمنية فوزي
 
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قال محمد عبد الحميد، مسئول الأمن الإداري بمعهد الأورام، إن 2 من أفراد الأمن كانوا متواجدين بموقعهم أثناء الحادث، ووجدوا سيارة تسير عكس الاتجاه وكانوا يتابعوها، وعندما توقفت ذهبوا ليعرفوا حقيقة الأمر، ولكن لقيا حفتهما نتيجة الانفجار.

وأشار "عبد الحميد"، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الثلاثاء، إلى أنهم يعملون بالمعهد منذ أكثر من 5 سنوات، وكانوا يسهرون يوميًا طوال الليل لخدمة وتأمين معهد الأورام.

وطالب بمساعدة أسرهم، قائلًا: "ضحوا بأرواحهم من أجل عملهم".
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