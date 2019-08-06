مدير التنسيق بجامعة القناة: العمل مستمر الأربعاء لطباعة بطاقات الترشيح



وقد أشاد وزير التعليم العالى خلال زيارته للمكتب بالمستوى المتميز الذى تقدمه الجامعة للطلاب من خلال التنسيق الاليكترونى واليدوى ولجان الاستقبال بالإضافة إلى التعريف بجميع كليات الجامعة وأشار رئيس الجامعة الى جاهزية المكتب لاستقبال طلاب المرحلة الثالثة وطلاب الدبلومات.



مؤكدا حرص الجامعة على تسهيل كافة الإجراءات للطلاب. ومن جانبه أضاف الدكتور محمد شقيدف رئيس مكتب التنسيق بالجامعة ومنسق عام قطاع التعليم والطلاب أنه مع ظهور نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا، ويفتح مكتب التنسيق أبوابه الأربعاء الموافق ٧ أغسطس وذلك لطباعة بطاقات الترشيح المبدئية للطلاب وتابع كما يبدأ الخميس الموافق ٨ أغسطس إجراء تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية، المناظره والغير مناظره.



أكد الدكتور طارق راشد رحمى رئيس جامعة قناة السويس، أن مكتب التنسيق بجامعة قناة السويس استقبل خلال المرحلة الأولى والثانية لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا أكثر من ٢٠٠٠ طالب وطالبة، كما استقبل المكتب طلاب من جميع المحافظات، بالإضافة إلى الطلاب أصحاب الشهادات المعادلة.