"الصحة": مخزون الدم يكفي للتعامل مع مصابي حادث معهد الأورام

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قال مسؤول بوزارة الصحة، إن أرصدة الدم داخل المستشفيات كافية، للتعامل مع مصابين حادث معهد الأروام الإرهابي، لافتًا إلى أن المخزون من الدم داخل البنك الدم الإقليمي يكفي للتعامل مع المصابين ويزيد، معقبًا: "مش بنقول لا، لثقافة التبرع بالدم الموجودة لدى المصريين التي تعبر عن وطنيتهم، ولكننا نُطمن المواطنين".



وتابع المسؤول بوزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء، أن المصابين الموجدين في المستشفيات جراء هذا الحادث الأليم حالتهم مستقرة، وما زال موجود في المستشفيات حتى الآن 18 مصابًا، منهم حالتين حالتهم خطرة.



وأشار إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تلقي كافة المصابين أفضل رعاية صحية، وهذا ما يحدث الآن.

