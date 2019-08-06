تصحيح المسار في ريال مدريد.. زيدان والفرصة الأخيرة

يخوض ريال مدريد آخر تجربتين وديتين قبل انطلاق الموسم الجديد، أمام سالزبرغ النمساوي وروما الإيطالي، واضعاً نصب عينيه تحسين صورته بعد فوزه في لقاء وحيد من إجمالي خمسة لعبها حتى الآن، لا سيما بعد عودة ميليتاو وكاسيميرو وتعافي كورتوا وجوفيتش.









ويسافر "الميرينغي" إلى النمسا الأربعاء مع عودته في نفس اليوم، وتتضمن هذه الرحلة مفاجآت أبرزها وجود البرازيليين ميليتاو وكاسيميرو آخر المنضمين لمعسكر الريال بعد مشاركتهما مع منتخب بلادهما في كوبا أمريكا وباتوا جاهزين لخوض المباريات من الدقيقة الأولى.









بالمثل، استعاد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان جهود الحارس البلجيكي تيبو كورتوا بعد تعافيه من إصابة الكاحل التي تعرض لها، كما يقدم الحارس كيلور نافاس مستوى لا بأس به، وكذلك المهاجم لوكا غوفيتش الذي تجاوز أيضا متاعب ألمت بكاحله.









ويسعى النادي "الملكي" على الأراضي النمساوية لإزالة الشكوك بعد أن اهتزت شباك الفريق 16 مرة حتى الآن في فترة الإعداد وتعرضه لهزائم ثقيلة منها 1-3 أمام بايرن ميونخ وتوتنهام 0-1 أتلتيكو مدريد 3-7.









لكن هناك أنباء غير سارة تتمثل في غياب ثلاثة لاعبين على رأسهم ماركو أسينسيو الذي تعرض لإصابة خطيرة في الركبة أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة، والفرنسي فرلان ميندي وإبراهيم دياز الذي يبدو أقرب للعودة قبل بدء الموسم المقبل.









وعقب مواجهة ريد بول سالزبرغ الأربعاء، يتوجه ريال مدريد إلى العاصمة الإيطالية حيث يحل ضيفاً الأحد المقبل على روما بالملعب الأوليمبي، وهي آخر تجربة قبل أن يستهل مسيرته في الليجا الإسبانية بعدها بستة أيام على أرضية ملعب بالايدوس حيث يواجه سلتافيغو.



