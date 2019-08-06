إرشادات قبل تركيب كاميرات المراقبة
الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 09:50 م
أمنية فوزي
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قال المهندس وليد حجاج، الخبير في أمن المعلومات، إن كاميرات المراقبة شيء ضروري جدًا لكل محل تجاري وكل مؤسسة من أجل كشف الجرائم أو حوادث السرقة، موضحًا أنه يجب على مًُركب الكاميرات توصيل خط احتياطي بالمنزل المجاور له من أجل مد الكاميرات بالتيار حال انقطاع الكهرباء عن المحال المشغل لهذه الكاميرات.
وأضاف "حجاج"، خلال حواره في برنامج "راي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، الذي يُعرض على شاشة "TeN": "للأسف فيه حرامية لما يلاقوا كاميرات مراقبة على باب شقة أو مصنع يفصل السكينة العمومية للكهرباء، وبالتالي فإن الكاميرات لن تعمل ولن يتم رصده، فلازم نعمل خط احتياطي في المنزل المجاور تعمل ولو ساعة واحدة فقط حال انقطاع الكهرباء عن المحال".
وأشار إلى أنه يجب تأمين الكاميرات بشكل جيد دون تلقائيه والاهتمام بكلمه السر الخاصة بـ "الدي في أر"، وليس الاكتفاء بكتابته "أدمن"، حيث إنه حال عدم تأمين الكاميرات بالشكل الكافي قد يستطيع أي شخص من خلال الانترنت بمشاهدة الفيديوهات التي تم تصويرها من الكاميرات الخاصة بك دون علمك.
وتابع: "معظم الشركات الخاصة بكاميرات المراقبة تهتم بالوظائف أكتر من تأمين الجهاز".
وأضاف "حجاج"، خلال حواره في برنامج "راي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، الذي يُعرض على شاشة "TeN": "للأسف فيه حرامية لما يلاقوا كاميرات مراقبة على باب شقة أو مصنع يفصل السكينة العمومية للكهرباء، وبالتالي فإن الكاميرات لن تعمل ولن يتم رصده، فلازم نعمل خط احتياطي في المنزل المجاور تعمل ولو ساعة واحدة فقط حال انقطاع الكهرباء عن المحال".
وأشار إلى أنه يجب تأمين الكاميرات بشكل جيد دون تلقائيه والاهتمام بكلمه السر الخاصة بـ "الدي في أر"، وليس الاكتفاء بكتابته "أدمن"، حيث إنه حال عدم تأمين الكاميرات بالشكل الكافي قد يستطيع أي شخص من خلال الانترنت بمشاهدة الفيديوهات التي تم تصويرها من الكاميرات الخاصة بك دون علمك.
وتابع: "معظم الشركات الخاصة بكاميرات المراقبة تهتم بالوظائف أكتر من تأمين الجهاز".
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