رئيس "حماية المستهلك" يكشف استعدادات الجهاز لعيد الأضحي

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كشف اللواء راضي عبدالمعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، استعدادات الجهاز لاستقبال عيد الأضحى المبارك.



وقال "عبدالمعطي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" إنه هناك خطة لاستقبال العيد، حيث تم توزيع سيارات الضبطية القضائية على كافة المناطق التجارية لمراقبة الأسواق.



وأشار إلى أنه هناك منافذ ثابتة في الميادين الهامة مثل ميدان التحرير، وروكسي، ومصطفى محمود، لتلقي شكاوي المواطنين، اعتبارًا من وقفة العيد حتى أخر أيام العيد، كما ستعمل المنافذ على توزيع مطبوعات توعوية على المواطنين.



وحول عدم وجود شبكة لإحدى شركات المحمول في منطقة المقطم منذ 15 يومًا قال: "استقبلنا المشكلة وسيتم التعامل معها فورًا، حيث سيتخذ الإجراءات القانونية العاجلة لحل المشكلة".

