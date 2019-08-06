"مصر أقوى من الإرهاب".. كيف علق محللو الخليج على حادث معهد الأورام؟

غرد محللون خليجيون، بتدوينات عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن دعمهم ووقوفهم مع مصر في وجه الإرهاب الذي وقع فجر الإثنين الماضي في محيط المعهد القومي للأورام في منطقة "المنيل" بالقاهرة.





هجوم على قطر

علق الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، على الحادث الإرهابي، الذي وقع أمام مستشفى معهد الأورام.





وكتب خلفان، عبر حسابه الشخصي عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "افخري يا قطر بضربك لمعهد الأورام السرطانية في مصر عبر جماعة الإخوان المدعومين من قيادتك...ولعلعي يا خنزيرة الحمدين بنجاح العملية".





وأضاف، "قطر إما أن ترفع يدها عن تنظيم الإخوان أو تبتر يدها الداعمة"، متابعا، "وإلا فإن قطر ستؤذي أكثر مما آذت العالم".





مصر أقوى من الإرهاب

فيما قال المحلل السياسي السعودي فهد ديباجي، إن "مصر أقوى من الإرهاب".





وأضاف "ديباجي"، في تغريدة عبر "تويتر"، "لن يكسروا مصر.. لن يهزموا مصر.. ستحيا مصر.. سيحيا الشعب المصري.. ستبقى مصر وشعبها وسيذهب إرهابهم.. مصر عظيمة ولن تتراجع ولن ترضخ ، وستضرب الإرهاب وأهله وداعميه".





تكاتفنا أقوى من الإرهاب

ونشر الفنان الإماراتي، حسين الجسمي عبر حسابه على “تويتر”، "عملًا فنيًا أداه سابقًا في دار الأوبرا المصرية بعنوان "يا أغلى اسم في الوجود"، معبرًا عن وقوفه مع مصر في وجه الإرهاب.





فيما قال المغرد الإماراتي إبراهيم بهزاد، "من الإمارات إلى أشقائنا في مصر.. تكاتفنا أقوى من الإرهاب.. حفظ الله أرض الكنانة ونصرها على الإرهاب".

وقال المغرد حسين راشد، "مصر قوية عصية على الإرهاب وستظل شوكة في حلق الأعداء المتربصين".





الإرهاب هو السرطان الحقيقي

وقال الصحافي السعودي، جمال الدوبحي عبر حسابه، أثبتت الجماعات والتنظيمات المتطرفة بأنها المرض والسرطان الحقيقي بأعمالها الإجرامية وأفعالها الإرهابية، مضيفًا: الأيام المقبلة والقريبة جدًا ستؤكد أن مصر أقوى من الإرهاب وأن "أم الدنيا" قادرة على مواجهة التهديدات ومحاصرة خطاب الكراهية.

وقالت المغردة السعودية، هيفاء سلامة: خالص العزاء و الدعاء لإخواننا المصريين في الشهداء وأهاليهم في الإرهاب الغاشم.. في هذا الشهر الفضيل اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يدمر الإرهابيين وجذورهم "الإخوان المسلمين" يا رب يا علي يا عظيم.



