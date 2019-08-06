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بافيتيمبي جوميز يحتفل بعيد ميلاده على طريقته الخاصة

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 09:38 م
بافيتيمبي جوميز يحتفل بعيد ميلاده على طريقته الخاصة
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محمد صلاح
 
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انتهت منذ قليل مباراة ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا بين الهلال السعودي وأهلي جدة السعودي بفوز أزرق العاصمة برباعية مقابل هدفين وشهدت المباراة تألق القارة البشرية الفرنسي بافيتيمبي جوميز وأحرز ثلاثة أهداف أكثر من رائعين وكان نجم المباراة الأول وضمن تأهل فريقه للدور القادم بنسبة فوق ال90 % حيث ستقام مباراة العودة خلال الأيام القادمة.

ويشهد اليوم عيد ميلاد نجم خط الهجوم الفرنسي حيث أكمل ربيعه الـ34 وصادف يوم عيد ميلاده تألقه في المباراة واحرازه هاتريك أكثر من رائع.

ويعتبر اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميز من أكثر المهاجمين المتميزين في آسيا وقد قام الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر بتهنأه اللاعب بعيد ميلاده متمنين له التوفيق بإعتباره كان يمثل فريق ليون الفرنسي من قبل وفريق جالطة سراي التركي.

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